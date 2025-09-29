El Tijuana del uruguayo ‘loco’ Abreu vence a Cruz Azul y facilita el liderato del Toluca

México, 28 sep (EFE).- Los Xolos de Tijuana, del entrenador uruguayo Sebastián ‘loco’ Abreu, vencieron hoy 2-0 a Cruz Azul para quitarle el invicto y la posibilidad de saltar el liderato del Apertura del fútbol mexicano, que ocupa el Toluca.

En el cierre de la undécima jornada del campeonato el argentino, Domingo Blanco y el hispanomarroquí Mourad El Ghezouani convirtieron por los Xolos, que jugaron con un hombre de más en la cancha desde el minuto cinco.

Jorge Rodarte fue expulsado en el quinto minuto de juego, después de lo cual el cuadro de casa adelantó líneas. Cruz Azul se plantó bien y detuvo al rival hasta que en el 45+4 Blanco anotó de derecha a pase de Kevin Castañeda.

En la segunda mitad, los Azules presionaron y en el 66 estuvieron cerca de empatar, pero el remate del argentino Rodolfo Rotondi se fue por un lado.

Cuando mejor estaban los celestes, Jesús Orozco cometió un error en la defensa, lo cual aprovechó Rafael Fernández. Le puso un balón a El Ghezouani, letal con el disparo de derecha, el 2-0, en el 72.

El triunfo dejó a Cruz Azul con siete victorias, tres empates, una derrota y 24 unidades; el conjunto que empezó la jornada como líder, bajó al cuarto escaño, detrás de Toluca, Monterrey y América.

Este sábado, el campeón Toluca superó por 3-1 al Mazatlán, con goles de Héctor Herrera, el uruguayo Bruno Méndez y el portugués Paulinho. El colombiano Nicolás Benedetti descontó por Mazatlán.

Toluca llegó a ocho triunfos, un empate, dos derrotas y 25 unidades, las mismas que el Monterrey, equipo del español Sergio Ramos, a los que supera por mejor diferencia de goles.

En su estadio, los Rayados vencieron por 1-0 al Santos Laguna, con un gol del argentino Lucas Ocampos.

En uno de los duelos más esperados del fin de semana, las Águilas del América del entrenador brasileño Andre Jardine golearon este sábado por 4-1 a los Pumas UNAM para subir al tercer lugar.

Con dos goles de Alejandro Zendejas, uno del colombiano José Zúñiga y un autogol del colombiano Álvaro Angulo, los azulcremas se impusieron a unos universitarios que habían tomado ventaja en el primer tiempo con una diana de Joge Ruvalcaba.

Este domingo, el Tigres UANL ascendió al quinto escaño, al vencer por 0-2 al Querétaro, con goles del argentino Juan Brunetta y de Marcelo Flores.

La jornada empezó el viernes, cuando el Juárez FC le ganó por 2-0 al León, revés que le costó el puesto al entrenador argentino Eduardo Berizzo.

En los otros duelos de la fecha 11, este sábado el paraguayo Diego González anotó un penalti y le dio al Atlas un triunfo por 3-2 sobre Necaxa; el Pachuca venció por 2-1 al San Luis con un gol del ecuatoriano Enner Valencia y un autogol del uruguayo Juan Sanabria, y Guadalajara se impuso por 0-2 al Puebla.

Aunque no anotó, el italiano Joao Pedro, del San Luis, va de líder goleador con ocho dianas, una más que el portugués Paulinho, de Toluca.

El Apertura se reanudará el próximo fin de semana con la duodécima jornada.

– Partidos de la duodécima jornada del Apertura mexicano.

Viernes 03.10: Necaxa-Pachuca, Mazatlán-San Luis y Atlas-Juárez.

Sábado 04.10: Querétaro-Puebla, León-Toluca, Tigres UANL-Cruz Azul y América-Santos Laguna.

Domingo 05.10: Pumas UNAM-Guadalajara, Tijuana-Monterrey.EFE

