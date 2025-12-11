El Tribunal Supremo de Brasil inicia la discusión sobre la demarcación de tierras indígenas

La corte suprema de Brasil inicia este miércoles las deliberaciones sobre una ley que restringe la demarcación de tierras indígenas, cuya protección es crucial en la lucha contra el calentamiento global.

Las reivindicaciones de los pueblos indígenas sobre sus territorios en el mayor país de América del Sur son objeto de disputas con el poderoso sector agrícola y sus aliados en el parlamento.

El Congreso, de mayoría conservadora, aprobó en 2023 una ley que limita los reclamos de los pueblos nativos de Brasil a las tierras donde estaban presentes cuando la constitución fue promulgada en 1988.

Los indígenas consideran esta tesis «inadmisible» y manifestaron su rechazo durante la COP30, la mayor conferencia climática de la ONU, celebrada en noviembre en Brasil.

Argumentan que muchos pueblos autóctonos fueron expulsados a lo largo de la historia de sus territorios ancestrales, especialmente durante la dictadura militar (1964-1985).

El tribunal analizará dos demandas de inconstitucionalidad contra el texto, conocido como «marco temporal», y una acción que defiende su validez.

En 2023 la corte suprema ya había declarado inconstitucional la tesis del marco temporal, que en ese entonces era defendida por una autoridad ambiental del estado de Santa Catarina (sur).

Ese mismo año el Congreso incluyó la norma en la legislación nacional, desafiando la decisión previa del supremo y el veto del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Ante un posible conflicto de interpretaciones legales, el supremo inició un proceso de «conciliación».

Durante los últimos meses el magistrado Gilmar Mendes realizó una veintena de audiencias con organizaciones indígenas y defensores de la tesis del marco temporal.

Este miércoles a partir de las 14H00 locales (17H00 GMT), presentará «un consenso mínimo» alcanzado durante esas reuniones.

Los demás magistrados decidirán en futuras sesiones si respaldan ese acuerdo.

La reunión del plenario fue agendada en un principio como un encuentro virtual, pero varias organizaciones indígenas exigieron que la discusión tenga lugar en las instalaciones de la corte en Brasilia y estarán presentes.

Numerosos expertos consideran que las reservas indígenas son un escudo contra la deforestación y los incendios.

Los sectores conservadores del parlamento insisten en mantener el marco temporal y aprobaron el martes en el Senado una enmienda para que la tesis sea incluida en la Constitución.

El texto aún debe ser aprobado por la Cámara de Diputados.

