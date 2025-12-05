El venezolano Leangel Miguelangel Linarez logra el oro en ciclismo de ruta de Bolivarianos

Lima, 5 dic (EFE).- El ciclista venezolano Leangel Miguelangel Linarez consiguió este viernes la medalla de oro en ciclismo de ruta en los Juegos Bolivarianos, con un tiempo de 3 horas, 25 minutos y 38 segundos, seguido por el ecuatoriano Jonathan Caicedo y el chileno Francisco Kotsakis, plata y bronce, respectivamente.

En el caso de estos últimos, Caicedo finalizó la prueba en el mismo tiempo que Linarez, mientras que Kotsakis, con 27 segundos de diferencia respecto al oro, concluyó la prueba en un total de 3 horas, 26 minutos y 5 segundos.

Esta final tuvo lugar en la Costa Verde de Lima y se realizó en un circuito de 22 kilómetros de extensión, con un recorrido de ocho vueltas, es decir, 176 kilómetros en total. EFE

