El volcán peruano de Sabancaya emite columna de gases y ceniza de 5 kilómetros de altura

Lima, 14 sep (EFE).- El volcán Sabancaya, uno de los más activos en la sureña región de Arequipa, en los Andes de Perú, ha registrado en las últimas horas un incremento «súbito y significativo» en su actividad eruptiva, al emitir su crater una columna de gases y ceniza superior a cinco kilómetros de altura, informó este domingo el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) de Defensa Civil.

Debido a la nueva actividad eruptiva, reportada por el Instituto Geofísico Peruano (IGP), el nivel de alerta volcánica del Sabancaya se elevó a color naranja (probabilidad de una erupción grande), alertó el COEN en su cuenta de la red social X.

Precisó que la explosión volcánica se produjo el sábado último y que generó una columna eruptiva superior a 5 kilómetros sobre la cima del Sabancaya, acompañada con descenso de flujos piroclásticos (piedras, ceniza y humo).

El COEN añadió que se considera «probable» la ocurrencia de futuras explosiones volcánicas que generen columnas eruptivas superiores a dos kilómetros de altura, con la posible afectación a los distritos ubicados en el surandino valle del Colca y áreas circundantes mediante la dispersión de la ceniza volcánica.

La región de Arequipa, en la sierra sur de Perú, tiene alrededor de una veintena de volcanes, con diverso nivel de actividad eruptiva y precisamente el valle del Colca es uno de sus principales destinos turísticos por el enorme cañón que atraviesa esa localidad y desde el cual se pueden apreciar varios de sus macizos y el vuelo de los cóndores.EFE

