El volcán Puracé de Colombia emite otras diez columnas de ceniza y sigue la alerta naranja

2 minutos

Bogotá, 11 dic (EFE).- El volcán Puracé, ubicado cerca de Popayán, en el departamento del Cauca (suroeste de Colombia), registró ayer 10 emisiones de ceniza que alcanzaron alturas de hasta 700 metros, lo que mantiene la zona en alerta naranja, informó este jueves el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El organismo indicó en un comunicado que continúa registrando sismos y temblores de largo periodo en el volcán por el movimiento de fluidos bajo el cráter.

Esta sismicidad, agregó, «se relaciona con la dinámica interna de los gases y su emisión hacia la atmósfera».

El SGC también señaló que sigue registrando «valores importantes» de emisión de dióxido de azufre (SO2) a la atmósfera, detectados por satélite, los cuales se dispersaron de manera predominante hacia el suroeste dentro de un radio de 300 kilómetros respecto al volcán, el doble que hace dos días.

El instituto explicó que continúa observando un aumento de temperatura en la zona del cráter, asociado con la emisión de gases calientes desde el interior del volcán.

Desde el pasado 29 de noviembre, el SGC cambió de amarillo a naranja el estado de alerta del volcán Puracé debido a un «incremento notorio» en su actividad.

El Puracé está ubicado a 27 kilómetros de Popayán, la capital departamental del Cauca, y en su zona de influencia viven principalmente comunidades indígenas y campesinas.

Es, además, uno de los 15 conos que conforman la cadena volcánica Los Coconucos y «se caracteriza por ser un estratovolcán (un tipo de volcán cónico y de gran altura, compuesto por múltiples estratos o capas de lava) de los más activos del país», según el SGC.

La última erupción de magnitud considerable del Puracé sucedió en marzo de 1977 y desde 2021 presenta cambios paulatinos en su actividad. EFE

