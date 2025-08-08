El volcán Telica de Nicaragua registra cuatro explosiones y expulsa gases y cenizas

2 minutos

San José, 8 ago (EFE).- El volcán nicaragüense de Telica, de 1.061 metros de altura y ubicado 112 kilómetros al noroeste de Managua, registró este viernes cuatro explosiones, con expulsión de gases y cenizas, sin que de momento se reporten daños ni víctimas, informaron las autoridades.

«Se registra cuarta explosión en esta mañana del volcán Telica, esta vez con balísticos (pequeñas rocas que salen a gran velocidad desde el cráter producto de las explosiones), seguido de la expulsión de gases y cenizas», indicó la Alcaldía de Telica a través de sus redes sociales, en la que compartió fotografías del coloso en actividad.

Las autoridades locales calcularon que la columna de ceniza se elevó unos 600 metros por sobre el cráter del volcán Telica y se dispersó rápidamente en dirección suroeste.

«Se realizó monitoreo (seguimiento) en las comunidades aledañas al volcán y no hay presencia de cenizas», afirmó la Alcaldía de Telica, que adelantó que seguirá vigilando la actividad del volcán.

Las autoridades nicaragüenses suelen recomendar mantener la calma y tomar las medidas de precaución pertinentes cuando se dan actividades en los volcanes.

El Telica es uno de los volcanes más activos de Nicaragua, cuya zona occidental forma parte del llamado «cinturón de fuego del Pacífico», la zona geológica más activa de la Tierra que abarca decenas de países de América y Asia.

Dicho volcán se encuentra en la ‘cordillera volcánica’ de Nicaragua, que cuenta con al menos diez cráteres activos y decenas de formaciones cónicas relacionadas con la actividad volcánica local.

En diciembre de 2020, el Telica presentó 775 explosiones en un lapso de cuatro días, con una columna de gases que se elevó 457 metros sobre el cráter.

Solamente dos meses antes, había registrado un evento similar, que elevó el material volcánico hasta los 1.000 metros de altura. EFE

