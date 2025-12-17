El yerno de Trump renuncia a su proyecto de hotel en Belgrado

El presidente serbio, Aleksandar Vucic, confirmó el martes el abandono del proyecto de demoler el antiguo cuartel del Ejército yugoslavo, bombardeado por la OTAN, para construir un hotel, tras la retirada de la empresa vinculada a Jared Kushner.

«Ahora tendremos un edificio destruido y solo es cuestión de tiempo antes de que los ladrillos y otras partes se caigan porque nadie lo tocará nunca más», declaró Vucic ante los medios, quien había apoyado públicamente el proyecto y denunció una «caza de brujas».

Affinity Partners, la empresa del yerno del presidente estadounidense Donald Trump, anunció el lunes al Wall Street Journal su retirada del proyecto.

«Los proyectos de gran envergadura deben unir y no dividir, y por respeto al pueblo serbio y a la ciudad de Belgrado, retiramos nuestra candidatura y nos retiramos del proyecto por el momento», declaró un portavoz de la empresa al diario.

El lunes, la Fiscalía acusó al ministro serbio de Cultura, Nikola Selaković, y a otras tres personas por presunta ilegalidad en el proceso de aprobación del proyecto, suspendido en mayo, incluida la falsificación de un documento que permitió eliminar el estatus de patrimonio cultural del edificio.

El cuartel es uno de los edificios bombardeados varias veces en 1999 durante la campaña aérea de la OTAN, liderada por Estados Unidos, que puso fin a la guerra de Kosovo (1998-1999).

Desde que se conoció el proyecto, ha habido varias manifestaciones en Belgrado para defender el valor simbólico del lugar, en recuerdo de los bombardeos de 1999.

