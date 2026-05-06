El zar migratorio amenaza con más ICE en Nueva York y la gobernadora defiende su autoridad

2 minutos

Nueva York, 6 may (EFE).- El zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, ha amenazado con más presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Nueva York, a lo que la gobernadora del estado recordó que el presidente, Donald Trump, le ha otorgado la autoridad en el asunto.

El nuevo enfrentamiento tiene lugar mientras la legislatura de Nueva York estudia un proyecto de ley que puede vetar la coordinación entre ICE y las fuerzas del orden locales y estatales en delitos no violentos, entre otras cosas, medida contra la que arremetió duramente Homan.

«Lo que va a pasar en lugares como Nueva York (…) que aprueben esta legislación ridícula para no trabajar con nosotros (es que) vamos a inundar la zona. Van a ver más agentes de ICE que nunca antes», dijo en una conferencia el martes, según reportó el canal Newsmax.

Homan agregó que cuando ICE envía agentes a un lugar, «la mayoría de veces» encuentran a «un tipo malo» y este «está con otros, otros que quizás no sean un objetivo prioritario, pero están en el país ilegalmente».

Hochul, demócrata, respondió desafiante a las declaraciones en una rueda de prensa posterior: «Todo lo que le diré al Sr. Homan es que el propio Donald Trump dijo que no enviaría más agentes de ICE al estado de Nueva York a menos que yo lo pida. No lo estoy pidiendo».

La gobernadora Kathy Hochul, demócrata, afirmó que los legisladores están ultimando el presupuesto del estado que incluye más protección para los inmigrantes, incluyendo un veto a los acuerdos 287(g), que permiten a los agentes locales y estatales cooperar con ICE en el arresto de inmigrantes, según medios locales.

También aclaró en la misma conferencia que las autoridades seguirán cooperando con ICE «en casos de criminales violentos».

El choque se produce después de que este pasado fin de semana causara conmoción un arresto de ICE dentro de un hospital de Brooklyn en el que aparentemente colaboró la policía local de Nueva York (NYPD), en medio de protestas de activistas y vecinos que intentaron impedirlo.

Una concejala local, Sandy Nurse, dijo en Facebook que estuvo allí y «pareció haber coordinación directa entre ICE y NYPD, con los policías acordonando la zona de las ambulancias para permitir a ICE llevar a la persona a sus vehículos e irse», lo que va en contra de las políticas de «ciudad santuario» de Nueva York. EFE

nqs/jco/mgr