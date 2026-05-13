Electrolux anuncia el despido de casi la mitad de su plantilla en Italia entre protestas

2 minutos

Roma, 13 may (EFE).- La multinacional sueca de los electrodomésticos Electrolux ha anunciado un «proceso de optimización» en Italia que prevé el despido de 1.700 trabajadores, el 40 % de la plantilla, por lo que enfrenta protestas en sus cinco factorías de todo el país.

La secretaria del Partido Demócrata y jefa de la oposición, Elly Schlein, ha exigido este miércoles al Gobierno de Giorgia Meloni que tome cartas en el asunto para que el grupo renuncie a estos planes.

«Los trabajadores no deben pagar por las restructuraciones de las empresas. Debemos proteger la presencia del sector electrodoméstico en nuestro país a partir de la investigación y el desarrollo. Un país sin políticas industriales está destinado a la decadencia», arremetió Schlein, manifestando su solidaridad a los afectados.

El ministro de Empresas y del ‘Made in Italy’, Adolfo Urso, ha convocado para el próximo día 25 una mesa de negociación entre el grupo y los sindicatos.

Los trabajadores de Electrolux han empezado huelgas y protestas a las puertas de las cinco factorías que el grupo tiene en toda Italia.

La sección industrial del principal sindicato del país, la FIOM-CGIL, ha impulsado huelgas en todas las fábricas: «No permitiremos otro desastre industrial más, no permitiremos que se eliminen puestos de trabajo ni producciones en nuestro país», ha avisado.

Electrolux ha explicado que su plan pasa por prescindir de 1.700 trabajadores en Italia -donde emplea a cerca de 4.500 personas- y espera cerrar la planta de Cerreto d’Esi, en la región de Las Marcas (centro).

Este proceso de «optimización» de su red productiva en Italia, ha alegado en un comunicado, responde a un «más amplio plan global» del grupo dirigido a «mejorar la eficiencia operativa» y hacerla más «ágil y competitiva».

Electrolux ha sostenido que «el sector de los electrodomésticos atraviesa desde hace años una fase de marcada dificultad en Europa debido a diversos factores, entre ellos una demanda persistentemente débil, una presión competitiva cada vez mayor, costes estructuralmente elevados y una creciente complejidad operativa».

«Este difícil contexto ha hecho necesario que Electrolux Group adapte su estructura industrial con el fin de garantizar la eficiencia a largo plazo, en línea con unas dinámicas de mercado en constante evolución», termina. EFE

gsm/sam/rcf