Elevan a juicio el proceso penal por la masacre de 1.000 campesinos en El Salvador

San Salvador, 9 dic (EFE).- El proceso penal contra una docena de mandos militares señalados por la masacre de unos 1.000 campesinos en diciembre de 1981, en la remota localidad de El Mozote, en El Salvador, ha sido elevado a juicio, informó este martes en un comunicado la reconocida organización de derechos humanos Cristosal.

El juicio, según la ONG, se llevará a acabo contra el exministro de Defensa salvadoreño Guillermo García -señalado como máximo responsable- y doce oficiales del Batallón Atlacatl de la Fuerza Armada de El Salvador por los delitos de asesinato, asesinato tentado, incendio, violación y coacción agravada por su participación en la operación militar realizada en diciembre de 1981 en la cual «se exterminó» a más de 1.000 civiles. EFE

