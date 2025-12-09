The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Elevan a juicio el proceso penal por la masacre de 1.000 campesinos en El Salvador

Este contenido fue publicado en
1 minuto

San Salvador, 9 dic (EFE).- El proceso penal contra una docena de mandos militares señalados por la masacre de unos 1.000 campesinos en diciembre de 1981, en la remota localidad de El Mozote, en El Salvador, ha sido elevado a juicio, informó este martes en un comunicado la reconocida organización de derechos humanos Cristosal.

El juicio, según la ONG, se llevará a acabo contra el exministro de Defensa salvadoreño Guillermo García -señalado como máximo responsable- y doce oficiales del Batallón Atlacatl de la Fuerza Armada de El Salvador por los delitos de asesinato, asesinato tentado, incendio, violación y coacción agravada por su participación en la operación militar realizada en diciembre de 1981 en la cual «se exterminó» a más de 1.000 civiles. EFE

sa/adl/jrh

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR