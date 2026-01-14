Elon Musk proporciona internet gratis a Irán a través de su satélite Starlink

2 minutos

Washington, 14 ene (EFE).- La empresa SpaceX de Elon Musk está proporcionando acceso gratuito a internet para usuarios iraníes a través de su servicio de satélite Starlink, mientras la República Islámica continúa la represión contra las protestas ciudadanas y en medio de un bloqueo casi total de las comunicaciones.

Las cuentas que Starlink tenía en Irán estaban inactivas hasta ahora porque carecen de licencia oficial, pero se han conectado y se han eliminado las tarifas de suscripción para facilitar el acceso a la población, según explicó Ahmad Ahmadian, director ejecutivo de la organización sin fines de lucro de tecnología Holistic Resilience.

«Es muy sencillo: solo hay que conectar el terminal satelital en un lugar con vista despejada al cielo, y listo», aseguró el ejecutivo.

La decisión de facilitar el servicio de Starlink a los iraníes se conoce después de que se produjera una conversación telefónica a principios de esta semana entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el empresario Elon Musk, según la cadena CNN.

En los últimos días, el régimen iraní había restringido el acceso a internet dejando a la población en un completo apagón digital, mientras se recrudecía la represión ante las protestas y se ha confirmado la muerte de al menos 1.850 manifestantes, según Human Rights Activists (HRA).

Sin embargo, la falta de información hace temer a las organizaciones internacionales de derechos humanos que la cifra de fallecidos y heridos sea aún mayor.

El sistema de Starlink, con miles de satélites en órbita, se ha convertido en una herramienta fundamental en situaciones de cierre digital, como la que atraviesa Irán, o en otros casos en los que las comunicaciones se complican en zonas de guerra, como en Ucrania. EFE

