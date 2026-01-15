Embajador busca aumentar cuota para exportación de carne y cítricos de Uruguay a EE.UU.

Montevideo, 15 ene (EFE).- El embajador de Estados Unidos en Uruguay, Lou Rinaldi, anunció este jueves que está enfocado en aumentar la cuota de exportación de productos uruguayos a su país, en particular la carne y cítricos como naranjas y limones.

Rinaldi hizo este anuncio a la prensa luego de mantener una reunión con el mandatario uruguayo, Yamandú Orsi, en la residencia presidencial de Montevideo.

«Estamos promoviendo negocios a Uruguay y también estamos promoviendo negocios uruguayos a Estados Unidos. Esa es nuestra meta», sostuvo.

Fue en este sentido que planteó la importancia de aumentar la cuota de exportación de otros productos uruguayos al país norteamericano.

En tanto, Orsi explicó que la compra de carne de Estados Unidos a Uruguay aumentó en los últimos años, por lo que en este encuentro discutieron sobre «la posibilidad de expandir un poco más ese horizonte y de trabajar más firmemente incluso con alguna inversión norteamericana, por ejemplo, en tecnología».

Sobre este punto, acotó que «un dato de la realidad es que para Uruguay creció la cantidad de carne exportada a Estados Unidos» y que ese hecho fue una sorpresa en la medida en que no estaba en ninguna hoja de ruta, por lo que ve con buenos ojos dejar que los empresarios uruguayos «sigan trabajando con los Estados Unidos como lo vienen haciendo».

En materia comercial, el presidente reiteró que este sábado 17 viajará a Asunción para la firma del acuerdo de asociación entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) y que a fin de mes partirá una misión comercial y de Estado a China.

«Uruguay como país chico que es tiene esa visión» de buscar «expandir su horizonte» y eso, según el mandatario, «no va en contraposición con lo que plantea la Embajada de Estados Unidos».

En el año 2025, Estados Unidos fue el cuarto país al que Uruguay más le exportó bienes. Las ventas a ese país totalizaron unos 1.553 millones de dólares, lo que marcó un aumento del 30 % respecto con 2024.

Según detalló la agencia de promoción de inversiones, exportaciones e imagen país Uruguay XXI, el mercado estuvo fuertemente concentrado en carne bovina. Dicho producto representó más de la mitad de lo exportado y tuvo un crecimiento interanual de un 48 %. EFE

