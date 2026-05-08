Embraer registra ingresos récord en el primer trimestre pese a los aranceles de Trump

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El fabricante de aviones brasileño Embraer registró ingresos récord de 1.400 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, aunque el resultado neto cayó a causa de los aranceles estadounidenses.

El lucro líquido fue de 27,7 millones de dólares, frente a los 50 millones del mismo periodo en 2025, según un balance divulgado por la compañía este viernes.

«Tuvimos los aranceles estadounidenses este trimestre que no teníamos el año pasado», comentó el director financiero de Embraer, Felipe Santana, durante la presentación de los resultados.

Aunque el mandatario estadounidense Donald Trump retiró buena parte de las sobretasas a las exportaciones brasileñas a finales de 2025, los aranceles siguen vigentes sobre el sector de maquinaria y castigan el desempeño del tercer mayor fabricante de aviones civiles del mundo, por detrás de Airbus y Boeing.

El presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva se reunió el jueves en la Casa Blanca con Trump, en un esfuerzo diplomático para acabar con las sobretasas.

Las ganancias de la división ejecutiva se han visto especialmente afectadas, detalló Santana.

Sin embargo, los ingresos del segmento de defensa llegaron a 227 millones de dólares, 63% más que en el primer trimestre de 2025. El presidente de la compañía, Francisco Gomes Neto, celebró un contrato para vender entre 10 y 20 aviones C-390 a los Emiratos Árabes Unidos.

«No hace falta que les diga lo contentos que estamos con este nuevo pedido en Oriente Medio. Es el primero en la región para el C-390», dijo Gomes Neto.

Hasta ahora, la guerra en Irán no ha afectado la demanda de nuevos aviones.

«En este momento no hay ningún impacto directo en Embraer. No vemos ninguna disminución del interés en nuevas campañas ni ningún movimiento para retrasar entregas» por parte de los clientes, explicó Gomes Neto.

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