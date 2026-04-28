Emiratos dice que retirada de OPEP refleja evolución alineada con «mercado a largo plazo»

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Dubái, 28 abr (EFE).- La decisión de Emiratos Árabes Unidos (EAU) de retirarse de la OPEP a partir del 1 de mayo «refleja una evolución política alineada con los fundamentos del mercado a largo plazo», afirmó este martes el ministro de Energía e Infraestructura del país, Suhail bin Mohamed Al Mazrouei.

En una publicación en su cuenta de X, el ministro agradeció a la OPEP y a sus países miembros las «décadas de cooperación constructiva» desde que Abu Dabi se unió a la organización en 1967 y, posteriormente, lo hizo todo EAU tras su fundación en 1971.

«Mantenemos nuestro compromiso con la seguridad energética, garantizando un suministro fiable, responsable y con bajas emisiones de carbono, al tiempo que apoyamos la estabilidad de los mercados globales», añadió. EFE

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