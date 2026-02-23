Emperador Naruhito de Japón llama a mantener apoyo a zonas de desastre en su 66 cumpleaños

Tokio, 23 feb (EFE).- El emperador Naruhito de Japón ha hecho un llamamiento a la resiliencia y el mantenimiento del apoyo a las zonas afectadas por desastres con motivo este lunes de su 66 cumpleaños, y en anticipación del 15 aniversario del terremoto y tsunami de 2011 que provocaron el accidente nuclear en Fukushima.

En una rueda de prensa celebrada el pasado jueves en el palacio imperial de Tokio y publicada hoy con motivo de la fecha de su natalicio, Naruhito señaló que aunque las infraestructuras de las áreas afectadas por desastres se están reconstruyendo, la recuperación de las comunidades aún requiere trabajo y las heridas de la gente «no han sanado por completo», recogió la agencia local de noticias Kyodo.

«El impacto de los desastres afecta a las personas de forma diferente y su importancia no se mide por el número de años transcurridos. Tengo intención de seguir apoyando a la gente de esas zonas», dijo el emperador en referencia no solamente del noreste del país, sino también de Kumamoto, en el suroeste, donde hace diez años tuvieron lugar dos seísmos de los que aún se está recuperando.

Naruhito está considerando viajar a las prefecturas de Iwate, Miyagi y Fukushima esta primavera y a Kumamoto en otoño, acompañado de la emperatriz Masako, en un gesto de apoyo a sus comunidades.

El emperador japonés añadió que las experiencias y lecciones aprendidas de los desastres deben transmitirse de generación en generación para ser un ayuda en el diseño en los planes de contingencias de cara a otras potenciales catástrofes venideras.

El jefe de Estado nipón tuvo también palabras de halago para su esposa por haber adoptado tantos compromisos oficiales en el último año pese a sus estragos por la depresión inducida por estrés que padece desde hace años, y dijo sobre la princesa Aiko, su única hija, que espera que también se mantenga cercana a los necesitados.

Naruhito también se refirió a su sobrino el príncipe Hisahito, hijo de su hermano y segundo en la línea sucesoria del trono japonés tras su progenitor, y quien empezará a partir de ahora a desempeñar funciones públicas tras la llegada a la mayoría de edad.

«Quiero que valore el tiempo que tiene ahora y que crezca como persona y como miembro de la familia imperial a través de muchas experiencias», transmitió al joven. EFE

