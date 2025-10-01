Empieza el Mes Europeo de la Ciberseguridad con el foco puesto en el «phishing»

Bruselas, 1 oct (EFE).- El Mes Europeo de la Ciberseguridad, la campaña que se celebra anualmente para concienciar a los ciudadanos europeos de los delitos cibernéticos, empezó este miércoles con el foco puesto en el «phishing», la técnica fraudulenta con la que se pretende captar en internet los datos privados de los usuarios.

Y es que actualmente, según dijo la Comisión Europea en un comunicado, el 60 % de los ciberataques se originan con el ‘phishing’, una práctica que puede adquirir varias formas, desde correos electrónicos, hasta páginas webs falsas con un diseño muy similar a las originales que se crean para inducir a los usuarios a que cedan sus datos.

«La ciberseguridad no se limita a la tecnología. Es una condición esencial para todos los sectores de la sociedad y una responsabilidad compartida. Los ataques de ‘phishing’ y otras amenazas cibernéticas pueden tener consecuencias devastadoras», dijo la vicepresidenta de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen.

«Al permanecer alerta y tomar medidas simples para protegernos en internet, todos podemos desempeñar nuestro papel en la lucha contra las amenazas cibernéticas y, al mismo tiempo, ayudar a construir un futuro digital más seguro para todos», añadió.

La campaña alerta del perfil que suelen tener los ciberdelincuentes, personas que son «particularmente empáticas», que «siempre intentan ayudar a solucionar problemas que ellos mismos han creado» y que «se hacen pasar por personas u organizaciones conocidas» y «te presionan para actuar de forma inmediata».

Para evitarlo, la Comisión Europea y la Agencia Europea de Ciberseguridad (ENISA) recomiendan a los ciudadanos que sean «más listos que un ‘hacker’ y tengan en cuenta que las entidades bancarias nunca piden las contraseñas de los usuarios o mantenerse alerta cuando alguien pide actuar con celeridad. EFE

drs/lpc/jgb