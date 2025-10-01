The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Empieza el Mes Europeo de la Ciberseguridad con el foco puesto en el «phishing»

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Bruselas, 1 oct (EFE).- El Mes Europeo de la Ciberseguridad, la campaña que se celebra anualmente para concienciar a los ciudadanos europeos de los delitos cibernéticos, empezó este miércoles con el foco puesto en el «phishing», la técnica fraudulenta con la que se pretende captar en internet los datos privados de los usuarios.

Y es que actualmente, según dijo la Comisión Europea en un comunicado, el 60 % de los ciberataques se originan con el ‘phishing’, una práctica que puede adquirir varias formas, desde correos electrónicos, hasta páginas webs falsas con un diseño muy similar a las originales que se crean para inducir a los usuarios a que cedan sus datos.

«La ciberseguridad no se limita a la tecnología. Es una condición esencial para todos los sectores de la sociedad y una responsabilidad compartida. Los ataques de ‘phishing’ y otras amenazas cibernéticas pueden tener consecuencias devastadoras», dijo la vicepresidenta de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen.

«Al permanecer alerta y tomar medidas simples para protegernos en internet, todos podemos desempeñar nuestro papel en la lucha contra las amenazas cibernéticas y, al mismo tiempo, ayudar a construir un futuro digital más seguro para todos», añadió.

La campaña alerta del perfil que suelen tener los ciberdelincuentes, personas que son «particularmente empáticas», que «siempre intentan ayudar a solucionar problemas que ellos mismos han creado» y que «se hacen pasar por personas u organizaciones conocidas» y «te presionan para actuar de forma inmediata».

Para evitarlo, la Comisión Europea y la Agencia Europea de Ciberseguridad (ENISA) recomiendan a los ciudadanos que sean «más listos que un ‘hacker’ y tengan en cuenta que las entidades bancarias nunca piden las contraseñas de los usuarios o mantenerse alerta cuando alguien pide actuar con celeridad. EFE

drs/lpc/jgb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR