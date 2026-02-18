Empresarios de la Amazonía brasileña buscan impulsar comercio a través de puertos de Perú

Lima, 18 feb (EFE).- Una delegación de la Asociación Pan Amazonía, que agrupa a más de 200 empresas de departamentos amazónicos de Brasil, tuvo una serie de reuniones en Perú para explorar opciones de incrementar el intercambio comercial entre el país andino y la zona amazónica del territorio brasileño.

Los empresarios brasileños, pertenecientes a sectores como telecomunicaciones, logística, agrícola, hidrocarburos y turismo, tuvieron un encuentro con varias entidades de Perú lideradas por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, según informó el martes esta institución en un comunicado.

En esa reunión se resaltaron las potencialidades y fortalezas existentes en el corto, mediano y largo plazo para el envío de productos peruanos a Brasil, entre ellos del agro (frutos secos, cacao y derivados, naranjas y arándanos), pesca (camarones, langostinos congelados, filetes congelados de trucha), y manufacturas (plástico, neumáticos, placas de láminas de polietileno).

La delegación brasileña pudo conocer las acciones impulsadas por el Gobierno de Perú para fortalecer la carretera Interoceánica Sur y la Multimodal Amazonas Norte, corredores que conectan al país con Brasil, con el objetivo de lograr que los estados fronterizos brasileños puedan usar esta infraestructura para acceder a los puertos peruanos.

«Las industrias de Manaos dependen de las importaciones de Asia. Estas llegan a través del canal de Panamá. Una oportunidad logística sería que llegasen por el océano Pacífico, mediante los puertos de Perú, carreteras y ríos amazónicos. Reduciría mucho el tiempo y el costo», sostuvo el director ejecutivo de Pan Amazonía, Belisario Arce.

En otro momento, se presentaron los avances y resultados de proyectos piloto de comercio con Brasil.

En el norte del país, se facilitó la importación de torta de soja (subproducto de la extracción de aceite de soja) proveniente del estado de Roraima, a través de la vía Manaos-Iquitos–Yurimaguas–Tarapoto, para el comercio interno. A partir de marzo, se realizarán envíos regulares de 1.000 toneladas mensuales.

Asimismo, en el sur de Perú se facilitó la importación de carne de cerdo proveniente del estado de Acre; y se está explorando el traslado de soja en camiones con carga en contenedores. EFE

