Empresarios españoles se muestran optimistas sobre posibles inversiones en Venezuela

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Caracas, 11 may (EFE).- Dos empresarios españoles dijeron este lunes a EFE que ven con optimismo poder invertir en Venezuela en medio de su participación en la segunda edición del ‘Tech Week’ del país suramericano, que se da en medio de un nuevo clima de reformas que ha emprendido el Gobierno de Delcy Rodríguez y que busca ampliar su abanico más allá del sector petrolero y minero.

«Hay muchas ideas buenas que hay que tener en cuenta en Venezuela y por eso estamos aquí», indicó Jesús Andújar, senior manager de desarrollo de negocio de Avask España, una empresa especialista en cumplimiento normativo y fiscal para vendedores de comercio electrónico y Amazon.

Durante su participación en la ‘Tech Week’, que se inauguró este lunes y que culminará el jueves, se reunirá con autoridades del Gobierno de Rodríguez para evaluar la posibilidad de desarrollar el proyecto de su empresa en el país suramericano, señaló.

Por su parte, Francisco Cuenca, dueño de la empresa Mesfer, dedicada a instalaciones integrales a nivel industrial, terciario y residencial, señaló que visita Venezuela porque cree «que hay mucha oportunidad para hacer negocio».

«Yo creo que hay un cambio, está evolucionando a una mejora económica y también, por otro lado, una seguridad jurídica que es muy importante para cualquier inversor, para cualquier empresa», sostuvo.

Cuenca indicó que es temprano todavía para determinar si podrá concretar algún acuerdo en la nación petrolera pero adelantó que participará en un encuentro privado para poder avanzar en este aspecto.

Venezuela abrió este lunes la segunda edición de su ‘Tech Week’, una cita de cuatro días que busca atraer capital europeo, especialmente el español, bajo un nuevo clima de reformas gubernamentales.

El evento de tecnología, emprendimiento e innovación cuenta con la participación de más de 700 invitados internacionales, entre ellos más de 200 fondos de inversión y empresas unicornio, indicó en la inauguración del evento, la directora ejecutiva del evento, Patricia Zárraga, sin precisar de dónde son las empresas presentes.

El ‘Tech Week’, celebrado por primera vez 2024, abordará temas como la seguridad jurídica en el país, el entorno macroeconómico, el estado de la banca, el sector petrolero y otros.

Después de que el presidente Nicolás Maduro fuera capturado por Estados Unidos en enero pasado, las relaciones entre Caracas y Washington han dando un giro que han terminado por llevar al Gobierno de Rodríguez a hacer un conjunto de reformas en sectores claves, y que abarcan la optimización de trámites burocráticos, con el fin de atraer capitales.

La Administración de Donald Trump además ha flexibilizado las sanciones contra el país caribeño y ha llamado a invertir. EFE

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