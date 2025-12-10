Empresas europeas buscan diversificar ante peso excesivo de China en cadenas de suministro

2 minutos

Shanghái (China), 10 dic (EFE).- La «influencia excesiva» de China sobre las cadenas de suministro se está traduciendo en problemas para algunas empresas extranjeras, que buscan diversificar hacia otros países para evitar exponerse a riesgos como guerras comerciales, advierte hoy la Cámara de Comercio de la Unión Europea (UE) en China.

El organismo publicó este miércoles un informe titulado ‘Lidiando con las dependencias en cadenas de suministro: desafíos y opciones’, con el que busca poner de relieve el dilema que la mencionada situación ha generado.

El dossier asegura que los «clústeres industriales altamente eficientes» de China le han permitido erigirse en «la única potencia manufacturera del mundo y en una piedra angular de las cadenas globales de suministro», haciéndose fundamental en la producción de numerosos bienes.

No obstante, «pese a los beneficios que China ofrece como destino de manufactura y abastecimiento, las empresas ahora deben considerar una lista creciente de inconvenientes» como el mencionado riesgo de verse atrapadas en medio de una guerra arancelaria o las habituales denuncias de discriminación en procesos de licitación pública.

Así, estas compañías extranjeras afrontan ahora decisiones sobre sus cadenas de suministro «a medida que intentan equilibrar su posición en el mercado chino y su necesidad de seguir atendiendo otros mercados clave en todo el mundo».

Esto se traduce, para algunas de las empresas de las que habla el informe, en reducir «activamente» su dependencia de China «en la medida de lo posible», habilitando asimismo múltiples proveedores para un mismo insumo.

La Cámara advierte de que los superávits comerciales de China y la disposición de Pekín a emplear restricciones a la exportación de materiales clave como las tierras raras como palanca negociadora han puesto en alerta a múltiples gobiernos sobre los riesgos de depender de un único país.

Esto se ha traducido en investigaciones comerciales contra productos chinos y en iniciativas a nivel nacional para depender menos de China, las cuales, a medida que se desarrollen, también podrían debilitar la «posición dominante» de Pekín.

«El cada vez más abultado desequilibrio comercial entre la UE y China, sostenido por un yuan devaluado, y las numerosas dependencias clave que la UE tiene en China están impulsando a Bruselas a apostar por acciones más decisivas», aseguró el presidente de la Cámara, Jens Eskelund. EFE

vec/lcl/rrt