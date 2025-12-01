En Cuba viven más de 35.000 personas con VIH, según datos del Ministerio de Salud

La Habana, 1 dic (EFE).- En Cuba viven 35.373 personas con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), de acuerdo con datos del Ministerio de Salud Pública (Minsap) divulgados este lunes por medios estatales.

La isla reporta una sostenida reducción tanto de nuevas infecciones como de la mortalidad por esta causa, informó la responsable de la estrategia de control de infecciones de transmisión sexual del Minsap, Jacqueline Sánchez Fuentes, a propósito del Día Mundial de la Lucha Contra el VIH-SIDA.

La cifra anual de personas diagnosticadas con el virus disminuyó a 1.708, lo que representa el 14,5 % menos, mientras que el número de fallecimientos bajó a 114, lo que representa una reducción de un 39 %, indicó la funcionaria, citada por la agencia estatal Prensa Latina.

Según sus evaluaciones, el país tiene «buenos resultados» en indicadores que impactan en este problema de salud y actualmente busca lograr una cobertura del 95 % en el diagnóstico y el tratamiento antirretroviral, así como expandir la profilaxis y prevención combinada para cubrir a las poblaciones clave y eliminar el estigma social sobre estos pacientes.

La primera vez que se diagnosticó a una persona en Cuba con VIH fue en diciembre de 1985. Se trataba de un hombre heterosexual que regresaba de un viaje al extranjero. La primera muerte por esta enfermedad se registró en la isla en abril de 1986.

Representantes de redes y programas de prevención realizaron recientemente un acto en el céntrico parque habanero -El Curita- para ratificar su compromiso en la lucha contra el sida.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció en 1988 el Día Mundial del Sida y este año tiene como lema de campaña «Cero muertes por SIDA en 2030», en busca de sensibilizar acerca de la realidad de la enfermedad, visibilizar historias detrás de cada caso y promover una respuesta colectiva. EFE

