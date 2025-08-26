En noviembre elegirán sucesor de alcalde paraguayo destituido por presunta irregularidad

2 minutos

Asunción, 26 ago (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) de Paraguay fijó para el próximo 9 de noviembre la fecha de elección del nuevo intendente (alcalde) de Ciudad del Este -la segunda en importancia del país-, luego de que fuera destituido del cargo el opositor Miguel Prieto, cuya gestión fue intervenida por presuntas irregularidades en la ejecución presupuestaria.

«El mandato del intendente municipal a ser electo, corresponde al periodo municipal 2021-2026», informó este martes en un comunicado el ente electoral.

Las elecciones internas simultáneas de las organizaciones políticas se realizarán el próximo 5 de octubre, según el cronograma que publicó el TSJE.

Igualmente, indicó que la juramentación y toma de posesión del cargo del nuevo alcalde de Ciudad del Este se realizará el 18 de noviembre.

El ente electoral ha convocado a elecciones luego de recibir la notificación de la Cámara de Diputados de Paraguay sobre la destitución de Prieto, que tuvo lugar el pasado 19 de agosto con el voto mayoritario de los legisladores del gobernante Partido Colorado.

Prieto, de 36 años, ganó la elección en 2021 arropado por el partido opositor Yo Creo y quien resulte elegido como su sucesor deberá terminar su mandato hasta 2026.

Antes de su destitución, Prieto fue suspendido del cargo el pasado 23 de junio cuando inició el proceso de intervención de la municipalidad que fue solicitado por la Contraloría al encontrar supuestas irregularidades en su gestión.

Mientras dura el proceso electoral, permanecerá como intendenta (alcaldesa) interina la concejala liberal María Portillo, quien fue elegida para el cargo este martes por la Junta Municipal.

Un proceso de intervención similar al de Ciudad del Este ocurrió en la municipalidad de la capital paraguaya, Asunción, que también suspendió de sus funciones desde junio pasado a su intendente, Óscar Rodríguez, quien finalmente renunció al cargo el viernes pasado.EFE

nva/cpy