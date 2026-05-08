Encuentran el cuerpo de un periodista colombiano asesinado en el departamento de Antioquia

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Bogotá, 8 may (EFE).- Una comisión humanitaria encontró este viernes el cuerpo del periodista Mateo Pérez Rueda, director de la revista digital local El Confidente, quien fue asesinado en el municipio de Briceño, en el departamento de Antioquia (noroeste), confirmó la Fundación para la Libertad de Prensa.

«Lamentamos y condenamos el asesinato de Mateo Pérez Rueda, director de El Confidente de Yarumal, Antioquia. Tras varios días de incertidumbre, una comisión humanitaria logró recuperar su cuerpo, lo que confirmó los indicios de su asesinato», detalló la FLIP en un hilo de X.

El joven de 25 años desapareció el martes pasado cuando «realizaba labores periodísticas» en una zona de disputa entre los municipios de Briceño y Yarumal entre el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país, y el Frente 36 de las disidencias de las FARC. EFE

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