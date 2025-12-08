The Swiss voice in the world since 1935
Ente electoral anuncia que se reinicia el escrutinio de las elecciones en Honduras

Tegucigalpa, 7 dic (EFE).- La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, anunció este domingo que se «reinicia de inmediato» el escrutinio de las elecciones generales que se celebraron el pasado 30 de noviembre, detenido desde el viernes por fallas técnicas.

«En suma, se reinicia de inmediato en los próximos minutos la divulgación una vez que se hayan cumplido los últimos acciones técnicas de la empresa (que lleva el escrutinio), con la auditoría externa, y el personal está a la espera para poder reiniciarla», subrayó Hall en una declaración, acompañada de la consejera Cossette López.

Agregó que el día de las elecciones, «a pesar de todos los presagios, Honduras dio un maravilloso ejemplo» y que el CNE se mantiene y se mantendrá firme hasta el último momento el proceso, que se producirá con la declaratoria oficial de resultados». EFE

