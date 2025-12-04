Ente electoral de Honduras pide a candidatos hablar «desde la tranquilidad» tras denuncias

Tegucigalpa, 4 dic (EFE).- La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Ana Paola Hall, pidió este jueves a los candidatos a la Presidencia hablar «desde la tranquilidad» después de que el conservador Salvador Nasralla, del Partido Liberal, denunciara un repentino «cambio de datos» en los apretados resultados preliminares de los comicios del domingo pasado.

«Candidatos y candidatas, en momentos como estos, donde el país espera con legítima expectativa los resultados finales de las elecciones, es necesario que hablemos desde la tranquilidad y desde la certeza», señaló en comparecencia de prensa la presidenta consejera. EFE

