Ente electoral de Honduras pide a candidatos hablar «desde la tranquilidad» tras denuncias

2 minutos

Tegucigalpa, 4 dic (EFE).- La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Ana Paola Hall, pidió este jueves a los candidatos a la Presidencia hablar «desde la tranquilidad» después de que el conservador Salvador Nasralla, del Partido Liberal, denunciara un repentino «cambio de datos» en los apretados resultados preliminares de los comicios del domingo pasado.

«Candidatos y candidatas, en momentos como estos, donde el país espera con legítima expectativa los resultados finales de las elecciones, es necesario que hablemos desde la tranquilidad y desde la certeza», señaló en comparecencia de prensa la presidenta consejera.

Hall, que también solicitó a los candidatos presidenciales «confianza» y «respeto» al ente electoral, admitió que «entiende la urgencia y el apremio que se vive en este momento»: «Pero les digo con toda claridad y respeto, la prisa a veces es enemiga de la legitimidad».

De igual modo, defendió el trabajo del ente electoral durante el escrutinio preliminar de los votos así como que los resultados entregados serán los «definitivos», pues el conteo de los sufragios se encuentra bajo dos procesos especiales de «contingencia» que verifican las actas que hayan tenido inconsistencias o no fueron procesadas.

Este jueves, el conservador Nasralla denunció un «cambio de datos» en el conteo de voto preliminar durante la madrugada, cuando -según indicó- «se apagó la pantalla» del portal de resultados dando ventaja a Nasry Asfura, por lo que instó a investigar a la ASD, la empresa responsable del portal donde se proyectan esos resultados preliminares.

La denuncia del conservador llega después de que este jueves los resultados preliminares de las elecciones se revirtieran: ahora, con el 86,5% de las actas escrutadas Asfura, el candidato del Partido Nacional apoyado por Donald Trump, lidera el conteo de votos con 1.116.242 (40,27%) sufragios, mientras que Nasralla, que hasta ayer iba a la cabeza de los resultados tras un liderazgo inicial de Asfura, queda en un segundo lugar con 1.091.865 votos (39,39%).

Ambos candidatos conservadores han estado intercambiándose en el liderato del conteo, que se ha visto interrumpido por problemas técnicos, según el ente electoral, mientras que los hondureños se mantienen a la espera de saber quién es el virtual ganador de las elecciones generales celebradas el 30 de noviembre.EFE

adl/mt/rrt

(foto)(vídeo)