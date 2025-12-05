Ente electoral de Honduras pide a candidatos hablar «desde la tranquilidad» tras denuncias

Tegucigalpa, 4 dic (EFE).- La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Ana Paola Hall, pidió este jueves a los candidatos a la Presidencia hablar «desde la tranquilidad» después de que el conservador Salvador Nasralla, del Partido Liberal, denunciara un repentino «cambio de datos» en los apretados resultados preliminares de los comicios del domingo pasado.

«Candidatos y candidatas, en momentos como estos, donde el país espera con legítima expectativa los resultados finales de las elecciones, es necesario que hablemos desde la tranquilidad y desde la certeza», señaló en comparecencia de prensa la presidenta consejera.

Hall, que también solicitó a los candidatos presidenciales «confianza» y «respeto» al ente electoral, admitió que «entiende la urgencia y el apremio que se vive en este momento»: «Pero les digo con toda claridad y respeto, la prisa a veces es enemiga de la legitimidad».

De igual modo, defendió el trabajo del ente electoral durante el escrutinio preliminar de los votos así como que los resultados entregados serán los «definitivos», pues el conteo de los sufragios se encuentra bajo dos procesos especiales de «contingencia» que verifican las actas y documentos que no fueron procesados o enviados.

«El Consejo Nacional Electoral informa que avanza de manera sistemática, ordenada y transparente en el escrutinio de todas y cada una de las actas de las juntas receptoras de votos», señaló la otra consejera miembro del pleno, Cossette López-Osorio.

El primero de esos incluye actas procesadas que no pudieron transmitirse desde los centros de votación, mientras que el segundo corresponde a documentos que no fueron procesados ni enviados por las juntas receptoras, como ha explicado el ente electoral en ocasiones anteriores.

Este jueves, el conservador Nasralla denunció un «cambio de datos» en el conteo de voto preliminar durante la madrugada, cuando -según indicó- «se apagó la pantalla» del portal de resultados dando ventaja a Nasry Asfura, por lo que instó a investigar a la ASD, la empresa responsable del portal donde se proyectan esos resultados preliminares.

«Cualquier análisis sobre la deducción de responsabilidad a la empresa referida debe realizarse posteriormente. En este momento es preciso terminar la elección. Les aseguro que seremos rigurosos en lo particular en ello», destacó Hall.

La denuncia del conservador llega después de que este jueves los resultados preliminares de las elecciones se revirtieran: ahora, con el 86,62 % de las actas escrutadas Asfura, el candidato del Partido Nacional apoyado por Donald Trump, lidera el conteo de votos con 1.116.891 (40,25 %) sufragios, mientras que Nasralla, que hasta ayer iba a la cabeza de los resultados tras un liderazgo inicial de Asfura, queda en un segundo lugar con 1.093.302 votos (39,40 %).

Ambos candidatos conservadores han estado intercambiándose en el liderato del conteo, que se ha visto interrumpido por problemas técnicos, según el ente electoral, mientras que los hondureños se mantienen a la espera de saber quién es el virtual ganador de las elecciones generales celebradas el 30 de noviembre. EFE

