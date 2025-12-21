Ente electoral denuncia graves retrasos en escrutinio especial de elecciones en Honduras

Tegucigalpa, 20 dic (EFE).- La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras denunció este sábado que continúan los «graves retrasos en el escrutinio especial» de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre y que hay un «clima de intimidación» en el Centro Logístico Electoral (CLE).

«Continúan graves retrasos en el escrutinio especial que se desarrolla en el CLE. Lo poco que se avanza incluye actas en cero y un clima de intimidación contra funcionarios electorales y miembros propuestos por partidos. Este tema, que es de seguridad nacional, se abordaría en la sesión que fue saboteada por un Consejero» (Marlon Ochoa, representantes del izquierdista gobernante Partido Libertad y Refundación, Libre), indicó Ana Paola Hall en un mensaje en la red social X.

Agregó que «a estas alturas, resulta claro que existen sectores dentro de partidos políticos que se prestan a demorar el escrutinio y complicar las elecciones», afirmó la funcionaria. EFE

