Entorno de Poczobut urge a que no se deje de hablar de los presos políticos en Bielorrusia

4 minutos

Laura Zornoza

Estrasburgo (Francia), 16 dic (EFE).- La asociación «Comunidad Polaca», que busca reforzar los lazos de Polonia con su diáspora y minorías, acude este martes a recoger el premio Sájarov a la libertad de conciencia para uno de los suyos, el periodista Andrzej Poczobut, con el objetivo de que «no se deje de hablar» de él y del resto de los prisioneros políticos rusos en Bielorrusia.

Aunque será su hija Jana la que recoja el premio en su nombre, lo hará acompañada de Anna Kietlińska, la presidenta de una de las secciones de esta asociación en la que Poczobut era dirigente antes de ser condenado a ocho años de cárcel tras más de una decena de arrestos a manos del régimen de Aleksandr Lukashenko en Minsk.

«Tenemos que hablar de ellos, ser tenaces, hablar de ellos alto y claro. Intentamos hacerlo en Polonia, pero con el clima político actual, todo lo que está pasando en Europa y en el mundo, con la guerra en Ucrania, el conflicto en Gaza o en Georgia, es muy fácil que se nos olvide», alerta Kietlińska en una entrevista con EFE en Estrasburgo (Francia).

«Es fácil olvidarnos de esos prisioneros que están cumpliendo condena en Estrasburgo, pero es crucial que hablemos de ellos todo el tiempo, que lo haga la prensa y que no se quede marginado por otros acontecimientos», asegura.

El entorno de Poczobut sabe poco de él desde que entrase en prisión en marzo de 2021 antes de que concluyera el procedimiento legal en su contra; puede enviar algunas cartas a su familia y abogado, pero con cautela por la censura de las autoridades penitenciarias.

«Sabemos que está bajo circunstancias muy difíciles. Está bajo condiciones punitivas y a veces le llevan a aislamiento entre diez días y dos semanas seguidas. No le dejan ver a su familia o hablar con ellos aunque la Constitución bielorrusa lo permite», apunta Kietlińska.

Según Reporteros sin Fronteras, el caso de Poczobut es un claro ejemplo de persecución política contra periodistas críticos, mientras que Amnistía Internacional (AI) considera al periodista una víctima del acoso de larga data del Gobierno bielorruso a la sociedad civil y a los periodistas.

Poczobut no estaba, sin embargo, entre los 123 presos indultados el pasado fin de semana por el presidente de Bielorrusia, Aleksandr Lukashenko, después de que Estados Unidos levantara este sábado las sanciones al potasio bielorruso.

«Siempre hemos creído que le liberarán. Le han imputado por cargos que desde el punto de vista de la verdad son absurdos y bastante abstractos. Al principio cuando le detuvieron contábamos con que hubiera un veredicto justo del jurado. Ahora recibimos información sobre prisioneros liberados y listas negociadas por los estadounidenses. Siempre esperamos que Poczobut esté en una de esas listas», confió su compañera.

La esperanza de la presidenta de «Comunidad Polaca» es que Poczobut, perteneciente a la minoría polaca en Bielorrusia, pueda volver a su trabajo como periodista, historiador y activista por los derechos de esa comunidad bajo el régimen de Lukashenko.

«Ha trabajado duro para que la educación en polaco sea más popular y accesible en Bielorrusia, para que las escuelas de habla polaca sigan pudiendo operar en el país. Tenía esta capacidad de unir a otra gente que luchaba por las minorías y se le considera el líder de la comunidad polaca en Bielorrusia», asegura Kietlińska.

En 2011, Poczobut recibió el Premio Andrzej Wojciechowski, que se otorga desde 2005 al mejor trabajo periodístico que haya tenido un impacto significativo en la conciencia de los polacos. Además, ya en la cárcel el Ayuntamiento de Varsovia le otorgó el título de Ciudadano Honorario de esa ciudad y el semanario ‘Newsweek Poland’ le nombró «Figura de la Década». EFE

lzu/mb/ah

(vídeo)(foto)