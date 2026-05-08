Equipo forense argentino anunciará nuevas identificaciones de desaparecidos en dictadura

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Buenos Aires, 8 may (EFE).- El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) anunciará el martes nuevas identificaciones de personas desaparecidas durante la última dictadura militar argentina (1976-1983), cuyos restos fueron hallados en un predio militar de la provincia de Córdoba, cercano al mayor centro clandestino de detención y exterminio del interior del país.

El anuncio fue anticipado por el EAAF y por el Juzgado Federal Número 3 de Córdoba, al convocar a una conferencia de prensa para el martes 12 de mayo en la que se divulgará la identidad de las personas cuyos restos fueron hallados en el sitio conocido como ‘Loma del Torito’, dentro de la Guarnición Militar de La Calera.

El hallazgo se produjo en un área cercana a La Perla, uno de los mayores centros clandestinos de detención del país y el principal fuera de Buenos Aires, por donde se estima que pasaron entre 2.200 y 2.500 personas secuestradas durante la dictadura, la mayoría aún desaparecidas.

Según informó el tribunal, las nuevas identificaciones fueron posibles “a partir del análisis antropológico de todos los elementos óseos recuperados en 2025” y del cotejo de ADN realizado por el laboratorio genético del EAAF con muestras aportadas por familiares.

La noticia fue celebrada este viernes por dos filiales de Abuelas de Plaza de Mayo en redes sociales, que señalaron que “cada hallazgo es un paso más en la búsqueda de memoria, verdad y justicia”.

El lugar funcionó bajo la órbita del exgeneral Luciano Benjamín Menéndez, uno de los máximos responsables de la represión ilegal en el interior del país, quien murió en 2018 condenado a múltiples cadenas perpetuas por secuestros, torturas y asesinatos.

En marzo pasado, el mismo juzgado ya había informado la identificación de otras 12 personas desaparecidas cuyos restos también fueron recuperados en La Calera y entregados a sus familias.

Fundado en 1984, tras el retorno de la democracia, el Equipo Argentino de Antropología Forense trabajó en más de un centenar de cementerios, excentros clandestinos y fosas comunes, y logró identificar los restos de más de 800 personas desaparecidas. EFE

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