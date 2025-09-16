The Swiss voice in the world since 1935

Erdogan alerta a Netanyahu de que le espera «el mismo destino que a Hitler»

Estambul, 16 sep (EFE).- El presidente de Turquía, el islamista Recep Tayyip Erdogan, ha afirmado este martes que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha creado una red criminal y fascista que perjudica también a los judíos, y ha asegurado que le espera el mismo destino que al dictador nazi Adolf Hitler.

«Los dirigentes de Israel, con su concepto radical, no son otra cosa que una red criminal que ha desarrollado una ideología fascista», dijo el mandatario a la prensa turca en el avión en el que regresaba de la cumbre extraordinaria de la Liga Árabe y la Organización por la Cooperación Islámica, celebrada el domingo y lunes pasados en Catar.

«Desde el punto de vista ideológico, Netanyahu es un familiar de Hitler. E igual que Hitler no veía el desastre que lo esperaba como resultado de sus acciones, creo que Netanyahu se encontrará con el mismo destino», concluyó Erdogan.

«Israel perjudica a los judíos tanto como a los musulmanes y los cristianos. Si escucháis a los judíos que se oponen al genocidio de Israel, veréis que el sionismo es una ideología peligrosa», afirmó Erdogan en esta conversación con los medios, según informa la cadena turca NTV.

«Israel no debe ensuciar el mensaje divino y el recuerdo bendito de Moisés, que según nuestra fe es uno de nuestros profetas, ni de los demás profetas», dijo el presidente turco.

Aseguró que en la cumbre de Catar había abogado por una mayor unidad y cooperación entre los países islámicos frente a la guerra en Gaza y pidió «revisar las relaciones diplomáticas y económicas» con Israel, siguiendo el ejemplo de Turquía, que ya ha vetado el comercio bilateral.

Erdogan expresó su confianza de que en la Asamblea General de Naciones Unidas, que se celebra este mes en Nueva York, numerosos países reconozcan Palestina como Estado, y recordó que Ankara siempre insiste en la solución de los Dos Estados, es decir el establecimiento de un Estado palestino vecino a Israel en las fronteras de 1967. EFE

