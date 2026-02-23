Eslovaquia anuncia corte del suministro eléctrico de seguridad a Ucrania

1 minuto

Praga, 23 feb (EFE).- El primer ministro eslovaco, el populista Robert Fico, anunció este lunes que su país dejará de suministrar electricidad a Ucrania en casos de emergencia que requieran de apoyo exterior para mantener estable la red en medio de los ataques rusos contra la infraestructura energética ucraniana.

En un vídeo colgado en redes sociales, Fico habla de una medida «recíproca» después de que Kiev no reanudara este lunes el suministro de petróleo ruso por el oleoducto ‘Druzhba’, dañado por un reciente ataque ruso, pero que Eslovaquia achaca a «razones políticas».

El Gobierno eslovaco, considerado igual que el de Hungría como un aliado de Rusia, declaró hace unos días el estado de emergencia energética tras la interrupción del flujo de crudo ruso y ha liberado hasta 250.000 toneladas de sus reservas nacionales de petróleo. EFE

