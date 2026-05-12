España, «uno de los ejemplos más importantes del mundo» en transición energética

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Redacción Medioambiente, 12 may (EFE).- España es hoy uno de los «ejemplos más importantes del mundo» entre los países que implementan la transición energética, según la exsecretaria ejecutiva de la Convención marco de la ONU sobre Cambio climático, Patricia Espinosa.

La consejera delegada de la consultora onepoint5 intervino hoy junto con otros expertos en un encuentro en línea con periodistas para hablar de cuestiones relacionadas con eventos meteorológicos extremos, el fenómeno ‘El Niño’ y cambio climático.

Espinosa resaltó la importancia que tiene la transición energética en el contexto actual y dijo que «pasar de los combustibles fósiles a las energías renovables es una de las grandes cuestiones para lograr mantener el objetivo del 1,5 grados (por encima de los niveles preindustriales».

A fin de mantener la meta internacional establecida en el Acuerdo de París para limitar el aumento de la temperatura media global, la mexicana opinó que se debe «mantener ese objetivo como una guía que permita hacer cambios que no sean solo incrementales, sino, siempre que sea posible, cambios estructurales».

En este contexto, «un área absolutamente crítica es la energía, y pasar de los combustibles fósiles a las energías renovables es una de las grandes cuestiones», dijo.

Según Espinosa, «existen ejemplos muy importantes de éxito en distintos países como, por ejemplo, el caso de China, que ha construido el mayor sistema de energía renovable del mundo en un tiempo récord».

«Pero no solo China, también está el caso de España, que ha logrado aumentar de manera increíble su dependencia de fuentes de energía renovable. Y eso hoy -agrega- está demostrando claramente que esta es una buena decisión. Así que, respecto a si creo que este es un ejemplo a seguir, diría que sí».

Puntualizó además que «no todos los países son exactamente iguales y cada hoja de ruta o plan de transición debe basarse en las circunstancias particulares de cada uno».

También consideró muy importante «hacer posible canalizar más recursos financieros hacia esta transición, que en realidad es una transformación profunda de la manera en que funciona la sociedad hoy en día». Y ahí, «la responsabilidad de los países desarrollados, los países más ricos, es muy clara», aseveró.

Retroceso en compromisos climáticos

Por otro lado, Espinosa lamentó que en los últimos años se ha observado «un retroceso en los compromisos climáticos en algunos países y también en algunas empresas, ya sea mediante la retirada o el aplazamiento de acciones».

Al respecto, señaló que «la pregunta de qué debe suceder para evitar lo peor es muy pertinente en este momento y la respuesta es en realidad, bastante simple: Los países deben cumplir sus obligaciones en virtud del Acuerdo de París».

«Un desafío crítico es reducir las emisiones rápidamente y a gran escala, y las contribuciones determinadas a nivel nacional -que son los objetivos o planes de acción climática que los países deben presentar ante la ONU- muestran que todavía no estamos en el camino para alcanzar la meta de limitar el aumento de la temperatura atmosférica global a 1,5 grados para finales de siglo», sostuvo. EFE

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