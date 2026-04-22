España cerró 2025 con un déficit del 2,4 % y una deuda del 100,7 % del PIB, según Eurostat

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Bruselas, 22 abr (EFE).- España redujo en 2025 su déficit público en ocho décimas, hasta el 2,4 % del PIB, y su deuda en nueve décimas, hasta el 100,7 %, según la primera estimación para el ejercicio pasado publicada este miércoles por la oficina de estadística comunitaria Eurostat.

El déficit público se mantuvo en el 3,1 % en el conjunto de la Unión Europea y bajó al 2,9 % en la eurozona en comparación con 2024, mientras que la deuda pública aumentó hasta el 81,7 % y 87,8 % del PIB, respectivamente.

España registró el año pasado la quinta tasa de deuda más elevada de la Unión Europea, mientras que el desvío presupuestario se situó por debajo de la media comunitaria y fue el octavo más bajo de entre los veintidós Estados miembro que tuvieron déficit en sus cuentas.

El país cumple así con el objetivo de déficit del 2,5 % del PIB que había pactado con la Comisión Europea en su plan fiscal plurianual y respeta el tope del 3 % que fijan las reglas fiscales europeas, algo que no conseguía desde 2018. La deuda pública, sin embargo, superó el máximo del 60 % del PIB establecido por las normas. EFE

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