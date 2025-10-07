España condena el «terrorismo en todas sus formas» y exige el fin del «genocidio» en Gaza

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, condenó el martes el «terrorismo en todas sus formas» con motivo del segundo aniversario de los ataques perpetrados por Hamás en Israel y exigió a Benjamin Netanyahu que «detenga el genocidio del pueblo palestino».

«Hoy se cumplen dos años de los terribles atentados perpetrados por Hamás. Es un día para reiterar nuestra rotunda condena al terrorismo en todas sus formas. Para pedir la liberación inmediata de los rehenes israelíes. Y para exigir a Netanyahu que detenga el genocidio del pueblo palestino y abra un corredor humanitario», escribió Pedro Sánchez en su cuenta de X.

«El diálogo y la consolidación de los dos Estados son la única solución posible para poner fin al conflicto y lograr un futuro de paz», agregó.

España es una de las voces más críticas en Europa respecto a la ofensiva militar de Israel en Gaza, lanzada en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023 cometidos por Hamás.

El gobierno español, que reconoció al Estado de Palestina en 2024, aprobó recientemente un decreto que prevé un embargo «total» de armas a Israel como parte de un conjunto de medidas destinadas a detener el «genocidio en Gaza», según indicó entonces el socialista Pedro Sánchez.

Los diputados debían decidir este martes si aprobaban o no dicho embargo, pero la votación fue finalmente aplazada al miércoles para no coincidir con la fecha de aniversario de los ataques de Hamás, según la prensa española.

«Estamos hablando con todos y lo verdaderamente importante es poder aprobar este decreto», afirmó durante una conferencia de prensa Pilar Alegría, la portavoz del gobierno de izquierdas, que no posee mayoría absoluta en el Parlamento y no tiene garantizado el voto positivo para el texto.

«Lo importante en este caso es que pueda salir adelante y que pueda ser aprobado en la votación de mañana», agregó.

«La elección del Gobierno de España de la fecha del 7 de octubre para someter a votación el decreto-ley sobre el embargo de armas a Israel es una decisión cínica y condenable», lamentó el lunes por la noche en un comunicado la embajada de Israel en Madrid.

