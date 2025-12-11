España confía en que Hungría retire su veto al proceso de integración europea de Ucrania

Leópolis (Ucrania), 11 dic (EFE).- El secretario de Estado español para la Unión Europea, Fernando Sampedro, expresó este jueves desde la ciudad ucraniana de Leópolis su confianza en que pueda encontrarse “en un plazo razonable” un compromiso para que Hungría retire su veto a la apertura de las negociaciones sobre los seis grupos de capítulos de requisitos para el ingreso de ucrania en la UE.

“Creemos que se dan las condiciones para que en un plazo razonable de tiempo esta posición de Hungría se pueda flexibilizar”, declaró Sampedro a EFE durante la reunión informal de ministros y secretarios de Estado para Asuntos Europeos de la UE que ha tenido lugar en la ciudad de Leópolis, en el oeste de Ucrania.

En la línea del resto de representantes de los Estados miembros, Sampedro abogó por avanzar en el trabajo técnico que pueda ir haciéndose con Ucrania para poder avanzar de forma más rápida, llegado el momento, si Hungría retira su veto o la UE encuentra una forma de saltárselo.

Sampedro dijo que el Gobierno español está en contacto con Budapest. El secretario de Estado español considera que “se dan las condiciones” para que Hungría abandone su posición y se sume al resto de Estados miembros para dar luz verde a la apertura de las negociaciones.

La Comisión Europea concluyó en noviembre que Ucrania está preparada para que se abran las negociaciones sobre los grupos de capítulos 1, 2 y 6, que incluyen respectivamente cuestiones de Estado de Derecho, mercado interior y relaciones exteriores.

Estas negociaciones no se han abierto todavía por el veto húngaro.

Los tres capítulos restantes -sobre competitividad, agenda verde y agricultura- requieren de más trabajo por parte de Ucrania, que los partidarios del ingreso de Kiev en la UE esperan que complete mientras se trabaja para convencer a Budapest de que retire el veto. EFE

