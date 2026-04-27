España considera que levantar ahora sanciones a Irán no ayudará a la actual negociación

3 minutos

San Juan, 27 abr (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, aseguró este lunes que todavía no es momento de levantar sanciones a Irán para ayudar en la negociación, aunque insistió en que la guerra «tiene que terminar».

«No creo que en estos momentos levantar ninguna sanción ayude en nada a la negociación y, desde luego, hay que ser también muy claros con respecto al régimen iraní: las ejecuciones que se siguen produciendo de opositores, las violaciones de los derechos humanos no han cambiado», dijo Albares a la prensa española durante su visita a Puerto Rico.

Por ello, señaló que «las sanciones están ahí hasta que desaparezcan las circunstancias que han llevado a ello, y desgraciadamente esas circunstancias no han desaparecido todavía».

Aunque no se mostró partidario de levantar las sanciones, Albares afirmó que «tiene que ser a través de la diplomacia y la negociación cómo se resuelva» esta guerra.

«No hay una salida militar para la actual crisis entre Estados Unidos e Irán y quiero recordar que es la mayor crisis mundial de este siglo con un impacto económico a nivel mundial», agregó.

El jefe de la diplomacia española señaló que el hecho de que se haya extendido el alto el fuego «es una buena noticia» y apuntó que tiene que incluir al Líbano, tanto su «extensión como consolidación».

«Tenemos que llegar a un momento en el que haya un paso libre y seguro por el estrecho de Ormuz, sin ninguna discriminación y sin el pago de ningún canon», afirmó Albares sobre otro de los factores de las negociaciones entre Washington y Teherán..

También comentó que tiene que haber un debate sobre el uso pacífico de la energía nuclear iraní, ya que para España es «muy claro que Irán no puede tener ningún tipo de bomba nuclear».

«Es con esos parámetros con los que España apoya la negociación, la mediación paquistaní y la negociación directa entre todas las partes. Es evidente que esta es una guerra unilateral de los Estados Unidos e Israel», subrayó.

Ambos países «no informaron, no consultaron a ninguno de los aliados, por lo tanto la conducen ellos de manera unilateral», insistió el ministro español.

El canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó este lunes que está «desilusionado» con los resultados de la guerra, en vista de que ese conflicto se prolonga en el tiempo más allá de lo que inicialmente Washington y Tel Aviv dijeron que duraría.

«A ello se agrega que lo iraníes negocian de manera habilidosa, o habilidosamente no negocian. Hacen ir a los estadounidenses a Islamabad y los dejan marchar sin resultado. Con ello el régimen iraní, y en especial la guardia revolucionaria, están humillando a toda la nación estadounidense», agregó el jefe del Gobierno alemán.

Albares se encuentra hoy en Puerto Rico en el marco de una gira por la región que le llevará también a República Dominicana y México. EFE

mv/rcf

(Foto) (Vídeo)