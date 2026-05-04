España no ve «por ahora» impacto en empresas españolas de nuevas sanciones EEUU sobre Cuba

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Bruselas, 4 may (EFE).- El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, aseguró este lunes que «por ahora» no consta «ningún elemento de afectación directa» sobre las empresas españolas presentes en Cuba después de que Estados Unidos haya anunciado una ampliación de las sanciones contra la isla.

«A falta de un análisis detallado de la orden ejecutiva, nosotros estamos en contacto, por supuesto, con las empresas. No nos consta por ahora ningún elemento de afectación directa de las empresas pero seguiremos hablando con ellas y con las autoridades norteamericanas para hacer un seguimiento detallado de esta situación», dijo a los medios antes de participar en una reunión del Eurogrupo en Bruselas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el pasado viernes que «tomará el control» de Cuba «casi de inmediato», pero agregó que primero terminará con el «trabajo» en Irán.

Poco antes Washington publicó una nueva orden ejecutiva que extiende la cobertura de las sanciones hasta abarcar casi a cualquier persona o empresa no estadounidense que tenga relaciones comerciales con Cuba, especialmente en los sectores de la energía, la defensa, la seguridad y las finanzas.

El Gobierno de Cuba, por su parte, reiteró un día después su negativa a negociar con EE.UU. posibles reformas políticas o económicas en la isla, a pesar de la creciente presión de Washington, que esgrime la baza militar.

Desde enero, Washington ha intensificado la presión económica sobre La Habana con un bloqueo petrolero que ha impedido casi totalmente la entrada de crudo y combustibles desde el exterior. Los apagones se han multiplicado y la economía está casi completamente paralizada.

Además, el presidente de EE.UU. y su secretario de Estado han instado en diversas ocasiones a La Habana a cambiar el sistema económico y régimen político de la isla.

Ambas partes han reconocido conversaciones desde hace más de un mes, pero por el momento no se han hecho públicos los temas o avances en este diálogo. EFE

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