Establecen alerta X-Ray para puertos de Puerto Rico e Islas Vírgenes por aviso de tormenta

1 minuto

San Juan, 14 ago (EFE).- La Guardia Costera estadounidense estableció este jueves la alerta X-Ray para los puertos marítimos de Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos, por la tormenta tropical Erin.

La alerta X-Ray estipula que las instalaciones portuarias siguen abiertas a todo el tráfico comercial pero con restricciones para las solicitudes de los buques que quieran permanecer en puerto.

Además, la alerta especifica que todos los buques comerciales de 500 toneladas brutas o más deben hacer planes para salir del puerto cuando la condición entre en vigor.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos informó este jueves que la tormenta tropical Erin se transformará en huracán a partir de mañana, aunque prevé que continúe desviándose hacia el norte, lo que la alejará más de Puerto Rico y República Dominicana.

No obstante, el NHC advirtió, en su más reciente boletín, que las Islas de Sotavento del norte, las Islas Vírgenes y Puerto Rico experimentarán «lluvias localmente intensas, oleaje fuerte, corrientes de resaca y vientos con fuerza de tormenta tropical» durante el fin de semana, a medida que el núcleo de Erin las deje al sur. EFE

ea/jrg