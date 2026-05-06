Estados Unidos cierra uno de sus consulados en Pakistán por motivos de seguridad

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Washington, 6 may (EFE).- Estados Unidos anunció este miércoles el cierre del consulado general en Peshawar, Pakistán, por el riesgo para la seguridad del personal diplomático.

El Departamento de Estado explicó en un comunicado que se producirá un «cierre gradual» que transferirá las relaciones diplomáticas con la provincia de Khyber Pakhtunkhwa a la embajada de EE.UU. en Islamabad.

«Esta decisión refleja nuestro compromiso con la seguridad de nuestro personal diplomático y la gestión eficiente de los recursos», se asegura en el comunicado.

«Si bien nuestra presencia física en Peshawar está cambiando, las prioridades políticas de la Administración en Pakistán se mantienen firmes», afirma el Departamento de Estado, que añade que Washington seguirá «colaborando activamente con la población y los funcionarios de Khyber Pakhtunkhwa para fortalecer los lazos económicos, promover la seguridad regional y defender los intereses del pueblo estadounidense».

El Departamento de Estado recuerda que en el país aún mantiene su representaciones diplomáticas en Islamabad, Karachi y Lahore.

Pakistán se ha convertido en pieza clave en las negociaciones para poner fin a la guerra con Irán, actuando como canal de comunicación entre las delegaciones estadounidenses e iraníes en las conversaciones de paz.

Khyber Pakhtunkhwa está situada en la frontera con Afganistán y ha sido escenario de choques recurrentes entre fuerzas paquistaníes, combatientes talibanes afganos y militantes transfronterizos.

En los últimos meses el conflicto ha escalado y Kabul e Islamabad se acusan mutuamente de ataques que han dejado decenas de muertos entre soldados, civiles y combatientes talibanes.

El ministro de Defensa paquistaní, Khawaja Asif, ha llegado a hablar de «guerra abierta» contra los talibanes afganos. EFE

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