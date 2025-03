Estados Unidos deporta a una doctora libanesa por asistir al funeral del líder de Hizbulá

2 minutos

Nueva York, 17 mar (EFE).- Una médica libanesa que tenía un visado en regla para residir en Estados Unidos ha sido deportada porque asistió al funeral del líder de Hizbulá, Hasán Nasralá, según indicó este lunes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La doctora Rasha Alawieh, profesora en la Universidad de Brown en Rhode Island, fue detenida el jueves en el aeropuerto internacional Logan de Boston cuando regresaba de visitar a su familia en su país de origen.

De acuerdo con la agencia federal, Alawieh, de 34 años y especialista en nefrología, «admitió abiertamente» su apoyo a Nasralá al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

«Un visado es un privilegio, no un derecho», dijo la portavoz de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, al medio The New York Times.

McLaughlin expresó además al diario que «glorificar y apoyar a terroristas que matan a estadounidenses es motivo suficiente para denegar la emisión de visados. Esto es cuestión de seguridad y sentido común».

Cientos de miles de personas acudieron el pasado febrero en Beirut, capital libanesa, al funeral de Hasán Nasralá, quien murió durante un ataque israelí contra un edificio en esa ciudad.

El Departamento de Seguridad Nacional no ha indicado si Alawieh ha sido acusada de algún delito o ha violado las leyes de inmigración, señaló además el Times.

Un tribunal pospuso una audiencia prevista para este lunes del caso por petición del abogado de la médica, que pidió a la corte más tiempo para prepararse.

Mientras estaba visitando a su familia, el consulado de EE.UU. en ese país le expidió a Alawieh un visado H1-B, que se otorga a trabajadores extranjeros con habilidades especializadas.

La Universidad de Brown dijo a sus estudiantes extranjeros en una carta el domingo que consideren «posponer o retrasar viajes personales fuera de Estados Unidos hasta que el Departamento de Estado de Estados Unidos disponga de más información». EFE

