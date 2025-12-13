The Swiss voice in the world since 1935
Estados Unidos no ha ratificado el Tratado de Alta Mar aduciendo peligro para su seguridad

2 minutos

Redacción Medioambiente, 13 dic (EFE).- Estados Unidos firmó el Acuerdo sobre Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina más allá de las Jurisdicciones Nacionales (BBNJ, por sus siglas en inglés) que entrará en vigor el 17 de enero, pero no ha ratificado el documento en la sede de Naciones Unidas, argumentando la soberanía y seguridad de su territorio y las posibles afecciones a sus actividades marítimas y militares.

El también conocido como Tratado de Alta Mar entrará en vigor tras lograr la ratificación de 60 países el pasado septiembre, un documento de gran importancia para vigilar actividades fuera de las jurisdicciones nacionales, en un momento geopolítico complicado y en el que varios actores escudriñan la posibilidad de iniciar la minería en los fondos marinos.

EE.UU. ha manifestado su preocupación sobre la soberanía y seguridad de su territorio, así como por posibles afecciones a su economía y a sus actividades marítimas y militares, como las que desarrolla actualmente en el Caribe.

El Acuerdo BBNJ es instrumento internacional jurídicamente vinculante en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derechos del Mar (UNCLOS, por sus siglas en inglés), para la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas fuera de las jurisdicciones nacionales del océano (200 millas).

La entrada en vigor marcará «el inicio de la puesta en marcha y un cambio significativo en cómo la comunidad internacional debe proteger y gestionar el océano global», aseguran desde la organización High Seas Alliance. EFE

