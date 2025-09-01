The Swiss voice in the world since 1935

Estudiantes israelíes se niegan a volver a clase para protestar por los rehenes

Jerusalén, 1 sep (EFE).- Estudiantes israelíes en unas 70 escuelas de todo el país se negaron este lunes a volver a las aulas en el primer día de clases para protestar por la falta de un acuerdo para liberar a los rehenes que todavía siguen en Gaza, recogen medios locales como el periódico Haaretz o The Times of Israel.

Algunos estudiantes de secundaria, de hecho, llegaron a bloquear la entrada a 17 colegios, según Haaretz, con pancartas que decían «Quedan 47 rehenes en Gaza; nos negamos a aprender a vivir con ello».

Ayer, domingo, decenas de adolescentes bloquearon el tráfico en una de las carreteras principales de Tel Aviv prendiendo fuego a sus pupitres, pidiendo una huelga general por los rehenes.

La Policía israelí arrestó a dos de los manifestantes, un joven de 17 años y una mujer de 35, y detuvieron (y después liberaron) a otras 20 personas, recoge The Times of Israel.

Unos dos millones y medio de niños israelíes comienzan este lunes el nuevo año escolar, de los que 180.600 entran en primer curso.

Según The Times of Israel, por primera vez en la historia del país habrá más niños que comiencen su primer curso en una escuela religiosa que en una secular.EFE

