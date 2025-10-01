Estudiantes universitarios en Italia ocupan varias facultades en apoyo de la Flotilla

2 minutos

Roma, 1 oct (EFE).- Cientos de estudiantes de ciudades italianas como Padua (norte) o Roma (centro) ocuparon este miércoles varias facultades universitarias para apoyar la flotilla que lleva alimentos y medicamentos a Gaza y exigir el fin de los acuerdos de colaboración entre universidades italianas e israelíes.

«Por Gaza, por Palestina, por la Flotilla Global Summud. Cerremos las universidades, las ciudades, el país. Ya no es momento de mirar hacia otro lado», declaró la asociación de estudiantes de la Universidad de Padua.

Durante la jornada de hoy y hasta nuevo aviso, los estudiantes permanecerán en el interior de la facultad realizando actividades y mesas redondas y transmitirán en directo esta tarde las imágenes que llegan de la Flotilla Global Sumud.

La decisión de ocupar la instalación universitaria se tomó después de una asamblea que reunió horas antes a más de 200 estudiantes, que estaban unidos por organizarse para que la universidad «se posicione y tome medidas concretas ante el genocidio en curso».

«El genocidio en Gaza y los repetidos ataques a la Flotilla Global Sumud nos exigen no mirar hacia otro lado y seguir organizándonos, como estudiantes y ciudadanos», subrayaron.

Los estudiantes también bloquearon este miércoles el acceso a las clases en la Facultad de Letras.

En Roma, estudiantes de la Universidad La Sapienza izaron el martes una bandera palestina y ocuparon la Facultad de Ciencias Políticas, además de interrumpir las clases que se estaban impartiendo «tras una gran marcha estudiantil», según la organización juvenil comunista Cambiare Rotta.

«En Milán, Bolonia, Bari, Palermo, Pisa y Perugia, decenas de asambleas en departamentos y facultades se están organizando para la huelga general anunciada en cuanto se tocó la Flotilla», aseguraron en sus redes sociales.

En Génova (norte), según informaron, la ocupación del rectorado «continúa a pesar de las amenazas y las intimidaciones del rector».

Mientras que en otras universidades, como la de Turín (norte) o la de Pisa (norte), las movilizaciones y ocupaciones estudiantiles han provocado la ruptura en las relaciones académicas con universidades de Israel.

La Global Sumud Flotilla que se dirige a Gaza con ayuda humanitaria ha alertado esta madrugada de su entrada en la «zona de alto de riesgo». EFE

cee/gsm/lar