Estudio sugiere que una sola dosis de terapia CAR-T puede llevar a control duradero de VIH

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Nueva York, 12 may (EFE).- Un estudio temprano presentado este martes en Boston (EE.UU.) sugiere que una única dosis de una terapia celular CAR-T puede llevar al «control viral duradero» del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), aunque es necesaria más investigación.

El doctor Steven Deeks, de la Universidad de California en San Francisco, presentó los datos preliminares de un ensayo en fase inicial en humanos con una nueva estrategia con células CAR-T «anti-VIH» en la reunión anual de la Sociedad Estadounidense de Terapia Génica y Celular, según un comunicado.

La inmunoterapia CAR-T (Chimeric Antigen Receptor T-Cell o receptor de antígeno quimérico de células T) es un tratamiento a partir de las propias células del paciente, que se extraen, se modifican para que tengan capacidad para combatir células infectadas o tumorales y se vuelven a introducir en el cuerpo.

La terapia estudiada utiliza linfocitos T del participante modificados genéticamente con la tecnología duoCAR, patentada por la organización Caring Cross, que colabora en la investigación, y que son reintroducidos en el cuerpo del paciente, añadió la nota.

En total, el estudio incluyó a nueve participantes y arrojó resultados «alentadores», aunque varios pacientes no lograron un control viral sostenido.

Dos de los seis participantes «han mantenido cargas virales indetectables o muy bajas tras suspender la TAR (terapia antirretroviral), uno durante casi un año y el otro durante casi dos años», mientras que un tercero «tuvo un control transitorio durante casi tres meses».

Los hallazgos, indicó la nota, sugieren que el inicio temprano de la TAR podría favorecer un control viral duradero tras la terapia CAR‑T, posiblemente al limitar el tamaño y la distribución del reservorio viral.

«Estos resultados iniciales proporcionan pruebas alentadoras de que una terapia CAR‑T administrada una sola vez podría permitir un control inmunitario duradero del VIH sin tratamiento continuado en algunas personas», destacó la nota, que recordó que el ensayo sigue en curso.

El fundador y director ejecutivo de Caring Cross, Boro Dropulić, señaló que el estudio tiene detrás «años de esfuerzo científico y clínico para desarrollar una terapia que aproveche las propias células inmunes del organismo para combatir el VIH».

Dropulić detalló que el vector utilizado para generar las células duoCAR‑T anti-VIH corresponde a un «diseño de primera generación» y ya desarroló nuevas versiones que, espera, «aumenten aún más la potencia y la durabilidad de la respuesta anti‑VIH, acercándonos a un tratamiento duradero, potencialmente de una sola administración».

Unas 37 millones de personas viven con VIH en el mundo y, aunque la TAR ha convertido el virus en una enfermedad crónica manejable para muchos, requiere un tratamiento de por vida para mantener la supresión viral y prevenir la progresión de la enfermedad, recordó el comunicado.

Uno de los grandes objetivos de la investigación en VIH es lograr una cura funcional, que permita un control viral a largo plazo sin terapia continua. EFE

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