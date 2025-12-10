Eurodiputada de izquierdas Catarina Martins formaliza candidatura a Presidencia portuguesa

2 minutos

Lisboa, 10 dic (EFE).- La eurodiputada y excoordinadora del Bloco de Esquerda Catarina Martins formalizó este miércoles su candidatura a la Presidencia de Portugal para las elecciones del próximo 18 de enero con la entrega de más de 9.500 firmas ante el Tribunal Constitucional.

Decenas de sus seguidores se congregaron para apoyar a la aspirante de izquierdas a la Jefatura de Estado, que acudió con varias cajas donde estaban todas las firmas.

«Quería agradecer mucho a las más de 9.500 personas que suscribieron mi candidatura, quería agradecer mucho a las personas que han recogido las firmas», dijo en declaraciones a la prensa Martins, que es la mujer política de mayor perfil que concurre a estos comicios presidenciales.

Este miércoles también tiene previsto formalizar su candidatura el exjefe del Estado Mayor de la Armada, el almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo, que es uno de los favoritos en las encuestas a suceder en el Palácio de Belém, sede de la Presidencia, a Marcelo Rebelo de Sousa, que lleva en el cargo desde 2016.

Los sondeos dan también como favoritos al presidente del partido de ultraderecha Chega, André Ventura, y al exministro y comentarista Luís Marques Mendes, que ha sido apoyado por el Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha), la formación que dirige actual primer ministro luso, Luís Montenegro, y que el propio Marques Mendes presidió en el pasado.

En el espectro de izquierda, el candidato que cuenta con más posibilidades es el exministro y exsecretario general del Partido Socialista António José Seguro.EFE

