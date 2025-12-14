Evacuan a los cascos azules muertos en un ataque atribuido a los paramilitares en Sudán

Jartum, 14 dic (EFE).- La Fuerza Provisional de Seguridad de las Naciones Unidas para Abyei (UNISFA) evacuó este domingo a los seis cascos azules que murieron ayer en un ataque con drones atribuido al grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).

«Hoy, un avión de la UNISFA evacuó a los muertos y heridos del campamento de Kadugli a la zona de Abyei tras el cobarde ataque de ayer», según la misión de la ONU, que añadió que «está considerando la evacuación completa de sus tropas y personal de la base logística de Kadugli».

Igualmente, la oficina de Kadugli ha recomendado «acelerar la reubicación temporal de más de 30 miembros del personal lo antes posible para protegerlos de cualquier riesgo potencial».

Este ataque es el primero de este tipo dirigido directamente contra la UNISFA -que se estableció en 2011 para mantener la seguridad en la zona disputada de Abyei entre Sudán y Sudán del Sur- desde el estallido de la guerra en Sudán en 2023.

El Ejército sudanés acusó a las FAR de atacar una base de los cascos azules en Kadugli, capital del estado de Kordofán del Sur, donde murieron seis miembros de la misión bengalíes.

Esa zona es escenario de continuos bombardeos y combates entre los paramilitares y las Fuerzas Armadas, enfrentados en una guerra abierta desde abril de 2023.

Por su parte, las FAR negaron en un comunicado su relación con el ataque contra la misión de la ONU, y calificó de «mentiras» las acusaciones que les responsabilizan del ataque.

La acción se produjo pocos días después de que las FAR controlaran la zona de Heglig, donde se ubica el principal campo petrolífero de Sudán, en el contexto de su avance en Kordofán hacia el este del país tras expulsar al Ejército de la vasta región occidental de Darfur.

La guerra en Sudán ha provocado la muerte de decenas de miles de personas, además de devastar el país y convertirlo en escenario de la peor crisis humanitaria del planeta con el desplazamiento interno y externo de más de 13 millones de personas, según la ONU. EFE

