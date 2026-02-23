Evo Morales dice en un acto público que nunca huyó de Bolivia

afp_tickers

2 minutos

El expresidente boliviano Evo Morales reapareció este jueves en un acto político ante varios miles de sus seguidores y aseguró que nunca huyó de Bolivia, tras dudas sobre su paradero por varias semanas.

Morales no participaba en eventos públicos ni en programas radiales desde el 8 de enero, día en el que un helicóptero sobrevoló la zona del Chapare con funcionarios de la agencia antinarcóticos estadounidense DEA a bordo, en una operación de observación contra el narcotráfico, según el gobierno.

Ese incidente motivó que sus seguidores expresaran su temor ante una eventual captura y su posible extradición a Estados Unidos bajo acusaciones de narcotráfico. Las alarmas también saltaron, porque días antes Nicolás Maduro fue detenido por militares estadounidenses en territorio venezolano.

Durante su mandato (2006-2019), Morales acusó a la DEA de complotar contra su gobierno y la expulsó del país. La nueva administración boliviana, encabezada, por el centroderechista Rodrigo Paz, retomó relaciones con Estados Unidos y prometió un nuevo ciclo de cooperación antidrogas.

Respondiendo a los rumores sobre una posible huida al extranjero, Morales afirmó que no tenía intención de abandonar el país. «No me voy a ir, me quedaré con el pueblo para defender la patria», declaró.

Apareció en la localidad de Chimoré, en un estadio con capacidad para 15.000 personas lleno, para apoyar a sus candidatos en las elecciones regionales del 22 de marzo.

Morales, de 66 años, explicó por qué se alejó de los focos públicos.

«Evidentemente tuve problemas de salud, esa enfermedad llamada chikunguña, gravísimo», relató.

Con la ayuda de médicos se sobrepuso y señaló que «acá estamos con vida».

Morales se encuentra en la región cocalera del Chapare desde octubre de 2024. Sobre él pesa una orden de detención desde 2024 por un caso de trata de una menor, acusación que él rechaza. Desde entonces es resguardado por sus partidarios.

El jefe cocalero no tiene partido, aunque sus militantes buscaron alianzas con agrupaciones políticas, para participar de las elecciones regionales.

jac/dga