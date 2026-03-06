Expertas de la ONU piden investigar ataque a escuela iraní como posible crimen de guerra

Ginebra, 6 mar (EFE).- Expertas en derechos humanos, entre ellas la relatora de las Naciones Unidas (ONU) para Irán, Mai Sato, pidieron este viernes que se investigue como posible crimen de guerra el bombardeo a una escuela de Minab, en el sur de Irán, en el que murieron al menos 165 alumnas.

En un comunicado conjunto, las expertas recordaron que los ataques intencionados contra edificios educativos que no sean objetivos militares constituyen crímenes de guerra según el Estatuto de Roma.

«Un ataque contra una escuela en funcionamiento durante el horario de clase plantea las preocupaciones más graves desde el punto de vista del derecho internacional y debe investigarse de forma urgente, independiente y eficaz, con rendición de cuentas», afirmaron.

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, ya exigió esta investigación el pasado martes 3 de marzo, después de recibir una carta del embajador iraní ante Naciones Unidas en Ginebra, Ali Bahreini, criticando que hasta entonces no hubiera condenado el ataque.

Firman también el comunicado la relatora especial para el derecho a la educación, Farida Shaheed, y las cinco expertas del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Discriminación a Mujeres y Niñas. EFE

