Experto en salud Peter Attia deja de colaborar con CBS News por sus lazos con Epstein

Washington, 23 feb (EFE).- El popular experto en salud Peter Attia abandonó su rol como colaborador en la cadena CBS News debido a su aparición en los archivos ligados a la investigación sobre el pederasta Jeffrey Epstein, según informaron este lunes diversos medios que citan fuentes cercanas al tema.

Attia, conocido principalmente por sus contenidos en redes sociales sobre la denominada ciencia de la longevidad, anunció hoy mismo a CBS News que renunciaría con efecto inmediato a su rol con la cadena, después de que fuera anunciado como consultor en enero.

Poco días después de que se informara que Attia comenzaría a colaborar regularmente con CBS News se publicó la última gran partida de documentos relacionados con el caso Epstein por parte del Departamento de Justicia, en virtud de una ley de transparencia aprobada por el Congreso a finales de 2025.

En esos aproximadamente tres millones de archivos publicados el 30 de enero se puede hallar el nombre de Attia unas 1.700 veces, principalmente en una serie de intercambios por correo electrónico entre el doctor y Epstein.

Los correos, fechados a mediados de la década pasada, se intercambiaron después de que Epstein fuera condenado en 2008 por solicitar servicios de prostitución a una menor de edad, pero antes de que una investigación del diario Miami Herald de 2018 revelara una gran cantidad de acusaciones de abusos contra el financiero que acabarían con Epstein arrestado por segunda vez en 2019.

En los correos electrónicos los dos hombres intercambiaron bromas, algunas de tono sexual y mal gusto, hablaron de citarse en persona o conversaron sobre la salud del financiero, que en agosto de 2019 murió en su celda en lo que las autoridades aseguran que fue un suicidio.

Attia, nacido en Canadá en 1973 y con pasaporte estadounidense, no ha sido acusado de ningún delito.

En una larga publicación en la red social X del pasado 2 de febrero en la que se disculpó por el tono de los correos, Attia también insistió en que sus «interacciones con Epstein no tuvieron nada que ver con su abuso sexual o la explotación de nadie».

Attia defendió no estar «involucrado en ninguna actividad criminal» y aseguró que nunca estuvo a bordo del avión privado de Epstein o en su isla caribeña y tampoco estuvo «nunca presente en ninguna fiesta sexual». EFE

