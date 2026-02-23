Expertos avisan de que los migrantes triplican en España la tasa de abandono escolar

Madrid, 23 feb (EFE).- Expertos educativos avisan de la dificultad del alumnado de origen migrante que reside en España para su integración educativa y ven necesarias más medidas de acompañamiento: la tasa de abandono de extranjeros triplica la del alumnado español y se sitúa en el 30,7 %.

«La nacionalidad es una variable con un impacto determinante en la tasa de abandono», señala un trabajo elaborado por el centro de análisis económico Funcas (Fundación de Cajas de Ahorros).

Aunque la tasa de abandono educativo temprano se redujo en 2025 al 12,8 % y marcó un mínimo histórico tras conseguir bajar del 20 % de 2015, España aún está lejos de alcanzar la media del 9,4 % de la Unión Europea y se sitúa a la cola, solo superada por Rumanía y Alemania.

Un análisis detallado del dato muestra cómo el abandono escolar (medido como el porcentaje de personas de 18 a 24 años que completó la educación secundaria de segunda etapa y que no ha seguido ningún tipo de formación) entre los chicos es mucho mayor que entre las chicas, y el triple entre la población migrante.

En 2025, según datos del Ministerio español de Educación, Formación Profesional y Deportes, la tasa de abandono de la población que no posee la nacionalidad española se situó en el 30,7 % y aumentó 1,1 puntos respecto del año anterior.

Los estudiantes españoles presentan una tasa de abandono escolar del 9,8 %, con un descenso de 0,6 puntos, un dato triplicado por los estudiantes migrantes.

Este diferencial se mantuvo elevado durante toda la década, lo que, según los expertos, indica que las políticas de integración educativa para este colectivo son insuficientes.

En este sentido, creen que las medidas para reducir el abandono educativo temprano deben ser diferenciadas no solo según colectivos, sino también según sexo y territorios.

Sanz también deja claro en el informe que España «no parece estar en condiciones de alcanzar el objetivo del 9 % fijado por la UE para 2030».

Por otra parte, la tasa de abandono también está ligada al nivel educativo de los padres. Los datos del Ministerio español reflejan que el abandono escolar fue de casi el 33 % entre los jóvenes cuyas madres poseían un nivel de educación primaria o inferior. EFE

